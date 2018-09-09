Игрок "Краснодара" принес победу сборной Грузии

Сборная Грузии с минимальным счетом обыграла Латвию в матче Лиги наций. Единственный гол на свой счет записал полузащитник "Краснодара" Окриашвили. Он забил с пенальти.Лига наций УЕФА2 турОкриашвили, 77 (пен.)Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Гвилия, 81), Казаишвили, Чакветадзе (Папунашвили, 86), КачараваВанин, Габов, Дубра, Максименко, Ягодинскис, Исаев, Лукьянов (Ракель, 81), Фертов, Ругинс (Савалниекс, 78), Карашаускас, ГутковскисВанин, 48, Исаев, 63, Карашаускас, 68, Канкава, 90+2