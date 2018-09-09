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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игрок "Краснодара" принес победу сборной Грузии
Сборная Грузии с минимальным счетом обыграла Латвию в матче Лиги наций. Единственный гол на свой счет записал полузащитник "Краснодара" Окриашвили. Он забил с пенальти.
Лига наций УЕФА
2 тур
Грузия – Латвия
Гол: Окриашвили, 77 (пен.)
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Гвилия, 81), Казаишвили, Чакветадзе (Папунашвили, 86), Качарава
Латвия: Ванин, Габов, Дубра, Максименко, Ягодинскис, Исаев, Лукьянов (Ракель, 81), Фертов, Ругинс (Савалниекс, 78), Карашаускас, Гутковскис
Предупреждения: Ванин, 48, Исаев, 63, Карашаускас, 68, Канкава, 90+2
Лига наций УЕФА
2 тур
Грузия – Латвия
Гол: Окриашвили, 77 (пен.)
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Гвилия, 81), Казаишвили, Чакветадзе (Папунашвили, 86), Качарава
Латвия: Ванин, Габов, Дубра, Максименко, Ягодинскис, Исаев, Лукьянов (Ракель, 81), Фертов, Ругинс (Савалниекс, 78), Карашаускас, Гутковскис
Предупреждения: Ванин, 48, Исаев, 63, Карашаускас, 68, Канкава, 90+2
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