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Игрок "Краснодара" принес победу сборной Грузии

Сборная Грузии с минимальным счетом обыграла Латвию в матче Лиги наций. Единственный гол на свой счет записал полузащитник "Краснодара" Окриашвили. Он забил с пенальти.

Лига наций УЕФА

2 тур

Грузия – Латвия

Гол: Окриашвили, 77 (пен.)

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Гвилия, 81), Казаишвили, Чакветадзе (Папунашвили, 86), Качарава

Латвия: Ванин, Габов, Дубра, Максименко, Ягодинскис, Исаев, Лукьянов (Ракель, 81), Фертов, Ругинс (Савалниекс, 78), Карашаускас, Гутковскис

Предупреждения: Ванин, 48, Исаев, 63, Карашаускас, 68, Канкава, 90+2
Теги: Краснодар сборная Грузии Окриашвили
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Странно: как это в приЕбалтийской латвии в сборной фамилии Ванин, Габов, Исаев, Лукьянов и Фертов? Помнится, Юрия Лайзана заставили приписать в паспорте на конец фамилии "с", как и многих других сотен тысяч русскоязычных, которые не хотели оставаться негражданами.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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