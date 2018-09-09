Промес совершил ошибку, после которой Франция открыла счет (видео)

В матче сборных Франции и Голландии бывший игрок московского "Спартака" ошибся и позволил соперникам открыть счет.Нынешний игрок "Севильи" сделал неточную передачу, в результате чего снаряд оказался у Блеза Матюиди, оформившего голевую передачу.