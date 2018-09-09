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Промес совершил ошибку, после которой Франция открыла счет (видео)

В матче сборных Франции и Голландии бывший игрок московского "Спартака" ошибся и позволил соперникам открыть счет.

Нынешний игрок "Севильи" сделал неточную передачу, в результате чего снаряд оказался у Блеза Матюиди, оформившего голевую передачу.

Теги: Сборная Франции Сборная Голландии Промес Спартак
Вчера, 23:34
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№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Теперь это уже нас не касается. Пусть у Севильи штаны преют.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 23:57) #
  • -2
  •  (4)

Антошка, Антошка , пойдем копать картошку bowtie
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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