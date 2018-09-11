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Исландия дома уступила Бельгии

Сборная Исландии уступила сборной Бельгии (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги наций в лиге А.

Лига наций УЕФА

2 тур

Исландия – Бельгия 0:3

Голы: Азар, 28 (пен.), Лукаку, 31, 81

Исландия: Халлдорссон, Сигурдссон, Севарссон, Скуласон (Паульссон, 80), Магнуссон, Ингасон, Бьярнасон, Холлфредссон (Траустасон, 84), Сигурйонссон, Сигурдссон, Бодварссон (Сигторссон, 71)

Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Карраско (Шадли, 70), Тилеманс (Дембеле, 80), Э. Азар (Т. Азар, 84), Мертенс, Лукаку

Предупреждения: Севарссон, 55

Венгрия – Греция 2:1

Голы: Салаи, 15, Манолас, 18, Кляйнхайслер, 43

Венгрия: Гулачи, Фиола, Кадар, Беше, Ланг, Ковач (Паткои, 81), Кляйнхайслер, Надь, Шаллаи, Салаи (Эппель, 69), Варга (Ловренчич, 62)

Греция: Баркас, Торосидис, Папастатопулос, Цавелас (Ликояннис, 46), Манолас (Ойконому, 52), Христодулопулос, Фортунис, Бухалакис, Курбелис, Пелькас, Донис (Митроглу, 46)

Предупреждения: Цавелас, 35, Салаи, 50, Ойконому, 78, Торосидис, 83
Теги: Сборная Исландии Сборная Бельгии
Вчера, 23:43
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