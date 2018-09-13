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Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке

Игроки молодежной сборной Румынии Рэзван Попа и Йонуц Андрей Раду отказываются от вызова в команду.

Советник президента румынской федерации футбола Андрей Вочин рассказал, что футболистам не нравится то, что в раздевалке играет манеле – румынский стиль музыки.

"Я пообщался с отцом Рэзвана Попы, попросил его приехать в федерацию и объяснить все. Он рассказал мне о причинах. Манеле – одна из них", – сказал Вочин.

Telekom Sport
Теги: Сборная Румынии
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: BAMBR Москва (Сегодня, 14:02) #
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«Спартак»
Ну-это всем причинам причина, Осталось дождаться,когда кто-то откажется из-за того,что гимн Румынии-недостаточно современная мелодия.....
Регистрация: 13.09.2011 [жалоба]
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