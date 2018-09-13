Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке

Игроки молодежной сборной Румынии Рэзван Попа и Йонуц Андрей Раду отказываются от вызова в команду.Советник президента румынской федерации футбола Андрей Вочин рассказал, что футболистам не нравится то, что в раздевалке играет манеле – румынский стиль музыки."Я пообщался с отцом Рэзвана Попы, попросил его приехать в федерацию и объяснить все. Он рассказал мне о причинах. Манеле – одна из них", – сказал Вочин.