Александр Алиев на открытии детской академии: будем растить новых Милевских

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал открытие детской академии."Будем открывать в Буче детскую школу. Детишек будем поднимать, растить новых чемпионов, новых Милевских", – сказал Алиев.Академия в городе Буча в Киевской области начнет работать 23 сентября. Ее тренером станет Александр Алиев.