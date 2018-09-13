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Александр Алиев на открытии детской академии: будем растить новых Милевских

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал открытие детской академии.

"Будем открывать в Буче детскую школу. Детишек будем поднимать, растить новых чемпионов, новых Милевских", – сказал Алиев.

Академия в городе Буча в Киевской области начнет работать 23 сентября. Ее тренером станет Александр Алиев.

FootballHub
Теги: Алиев Милевский
Сегодня, 19:47
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