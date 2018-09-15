Новости партнеров

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" на предстоящий матч 5 тура АПЛ.

"Тоттенхэм": Ворм, Альдервейрельд, Триппьер, Вертонген, Роуз, Эриксен, Дайер, Винкс, Дембеле, Моура, Кейн

"Ливерпуль": Алиссон, Ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александер-Арнольд, Милнер, Кейта, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 13:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.