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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
"Нюрнберг" ушел от поражения в матче с "Вердером"
В матче 3-го тура чемпионата Германии "Вердер" сыграл вничью с "Нюрнбергом" (1:1).
Чемпионат Германии
3-й тур
"Вердер" – "Нюрнберг" – 1:1
Голы: М. Эггештайн, 26 (1:0). Мисидьян, 90+2 (1:1).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Нури Шахин, 71), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Рашица, 67), Осако (Фридль, 88).
"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак (Кнелль, 82), Фукс (Левен, 61), Исхак, Перейра (Мисидьян, 61).
Предупреждения: Классен, 24. Баргфреде, 65.
Чемпионат Германии
3-й тур
"Вердер" – "Нюрнберг" – 1:1
Голы: М. Эггештайн, 26 (1:0). Мисидьян, 90+2 (1:1).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Нури Шахин, 71), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Рашица, 67), Осако (Фридль, 88).
"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак (Кнелль, 82), Фукс (Левен, 61), Исхак, Перейра (Мисидьян, 61).
Предупреждения: Классен, 24. Баргфреде, 65.
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