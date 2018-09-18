Н'Голо Канте сходил в гости к болельщику

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте пошел в гости к болельщику, который узнал его в мечети, сообщает Marca.С победителем чемпионата мира в России произошла необычная история. После матча с "Кардиффом" в Английской премьер-лиге в субботу Канте собирался отправиться в Париж, но опоздал на электричку. Футболист пошел в мечеть, чтобы не пропустить молитву. Там его узнал болельщик и пригласил домой на ужин.Канте согласился, и вместе с болельщиком и его друзьями поужинал рисом с карри и поиграл в видеоигры.