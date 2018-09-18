Новости партнеров

Н'Голо Канте сходил в гости к болельщику

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте пошел в гости к болельщику, который узнал его в мечети, сообщает Marca.

С победителем чемпионата мира в России произошла необычная история. После матча с "Кардиффом" в Английской премьер-лиге в субботу Канте собирался отправиться в Париж, но опоздал на электричку. Футболист пошел в мечеть, чтобы не пропустить молитву. Там его узнал болельщик и пригласил домой на ужин.

Канте согласился, и вместе с болельщиком и его друзьями поужинал рисом с карри и поиграл в видеоигры.

"Газета.ру"
Теги: Канте Челси
Сегодня, 07:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.