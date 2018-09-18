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Франк Рибери: хочу играть до 38 лет

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пока не думает о завершении карьеры. Футболист отметил, что хочет играть до 38-ми лет. Сейчас ему 35 лет, за "Баварию" он выступает с 2007 года.

"Я хочу играть до 38 лет. Я вполне могу себе представить, что сделаю это. Этот клуб - моя семья. Я могу вернуться сюда в ином качестве", - цитирует Рибери официальный сайт бундеслиги.
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 12:25
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это тебе в Спартак
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: vad1970 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё один свободный агент вырисовывается.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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