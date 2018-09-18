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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Франк Рибери: хочу играть до 38 лет
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пока не думает о завершении карьеры. Футболист отметил, что хочет играть до 38-ми лет. Сейчас ему 35 лет, за "Баварию" он выступает с 2007 года.
"Я хочу играть до 38 лет. Я вполне могу себе представить, что сделаю это. Этот клуб - моя семья. Я могу вернуться сюда в ином качестве", - цитирует Рибери официальный сайт бундеслиги.
"Я хочу играть до 38 лет. Я вполне могу себе представить, что сделаю это. Этот клуб - моя семья. Я могу вернуться сюда в ином качестве", - цитирует Рибери официальный сайт бундеслиги.
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