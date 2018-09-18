Франк Рибери: хочу играть до 38 лет

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пока не думает о завершении карьеры. Футболист отметил, что хочет играть до 38-ми лет. Сейчас ему 35 лет, за "Баварию" он выступает с 2007 года."Я хочу играть до 38 лет. Я вполне могу себе представить, что сделаю это. Этот клуб - моя семья. Я могу вернуться сюда в ином качестве", - цитирует Рибери официальный сайт бундеслиги.