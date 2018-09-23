"Леганес" может не заплатить "Реалу" за Лунина

Стали известны подробности арендного соглашения между испанскими "Реалом" и "Леганесом" относительно голкиперу Андрея Лунина.По информации издания AS, по условиям договора между клубами 19-летний украинский голкипер должен за сезон провести в составе "Леганеса" не менее 15 матчей, в ином случае "Реал" получит арендную плату за игрока. На данный момент Лунин еще ни разу не попадал в заявку "Леганеса" на матч."Реал" приобрел Лунина этим летом у луганской "Зари" по некоторым данным за €8,5 млн.Лунин дебютировал в составе "Реала" в начале августа в матче Международного кубка чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед" и не пропустил ни одного мяча.