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Антонио Конте может возглавить один из грандов Серии А

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может вернуться в итальянскую серию А, где ранее он возглавлял "Ювентус".

Кандидатуру 49-летнего специалиста рассматривают "Рома" и "Милан".

Римляне после 5 матчей занимают в таблице чемпионата Италии 14-место, "россонери" после 4 матчей – 13-е.

Calciomercato
Теги: Милан Рома Конте
Сегодня, 09:00
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