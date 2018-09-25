Антонио Конте может возглавить один из грандов Серии А

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может вернуться в итальянскую серию А, где ранее он возглавлял "Ювентус".Кандидатуру 49-летнего специалиста рассматривают "Рома" и "Милан".Римляне после 5 матчей занимают в таблице чемпионата Италии 14-место, "россонери" после 4 матчей – 13-е.