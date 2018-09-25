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"Монако" дома проиграл "Анже", Головин отыграл весь матч

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома уступил "Анже". Российский полузащитник Александр Головин впервые вышел с первых минут и провел весь матч.

Чемпионат Франции

7 тур

"Монако" – "Анже" 0:1

Гол: Баокен, 27

"Монако": Бенальо, Сидибе, Хенрихс, Глик, Жемерсон, Аолу, Шадли (Пелигри, 46), Тилеманс (Мбула, 63), Головин, Фалькао, Грандсир (Диоп, 80)

"Анже": Бютель, Мансо, Бамба, Тома, Павлович (Траоре, 8), Сантамария, Капелле (Манзала, 68), Ндойе, Мангани (Пажо, 78), Тэт, Баокен

Предупреждения: Ндойе, 13, Фалькао, 40, Тома, 83
Теги: Монако Анже Головин
Сегодня, 21:53
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18
(4)
№18 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 23:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV 77
Цитата: Lols
Поражает просто этот клоун, как у него очко свербит от Головина, мне кажется это уже диагноз. Не видя матч называть лучшего игрока в составе Монако мертвецом. Конченый просто


Петух ты тупорылый, смотреть как играют два французких дна то еще извращение. Достаточно почитать отчеты о матче и комментарии смотревших эту тягомотину, говорят что Головин был в числе лучшего отстоя. Команда его проиграла , результативными действиями не отметился, значит полудохлый мертвец. joy
Радуйся дурила чумазое

Какой же ты конченый клавиатурный герой, обоссал бы при встрече
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: 46avangard (Сегодня, 23:35) #
  • 0
  •  (0)

Хоть все и нахваливали этот переход.... я вот не поцму зачем? в посредственную комманду посредственной лиги...
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 23:23) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Головин будь то не первый полноценный матч играл в новой команде и в новом чемпионате а, уже давно в этой команде, при этом после травмы и без игровой практики. он уже в этом сезоне будет лидером команды.. красавчик..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:13) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Поражает просто этот клоун, как у него очко свербит от Головина, мне кажется это уже диагноз. Не видя матч называть лучшего игрока в составе Монако мертвецом. Конченый просто


Петух ты тупорылый, смотреть как играют два французких дна то еще извращение. Достаточно почитать отчеты о матче и комментарии смотревших эту тягомотину, говорят что Головин был в числе лучшего отстоя. Команда его проиграла , результативными действиями не отметился, значит полудохлый мертвец. joy
Радуйся дурила чумазое
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: serega_user
Цитата: Lols
Цитата: SPV 77
Головин мертвец как и весь Монако

Дебил ты матч смотрел хоть или лишь бы ляпнуть когда увидел фамилию Головин? Один из лучших был в составе Монако, единственный кто хоть как атаки разгонял

Севилья в последнем матче чемпионата забила 6 мячей. И кто бы мог подумать, что в таком обилии голов фамилия Промеса отсутствует?)) Зато Головина обязательно обсудят. Он конечно не блистал, но впрочем был явно одним из лучших у Монако в сегодняшнем матче.

Поражает просто этот клоун, как у него очко свербит от Головина, мне кажется это уже диагноз. Не видя матч называть лучшего игрока в составе Монако мертвецом. Конченый просто
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lols
Цитата: SPV 77
Головин мертвец как и весь Монако

Дебил ты матч смотрел хоть или лишь бы ляпнуть когда увидел фамилию Головин? Один из лучших был в составе Монако, единственный кто хоть как атаки разгонял

Севилья в последнем матче чемпионата забила 6 мячей. И кто бы мог подумать, что в таком обилии голов фамилия Промеса отсутствует?))

Зато Головина обязательно обсудят. Он конечно не блистал, но впрочем был явно одним из лучших у Монако в сегодняшнем матче.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№12 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 22:42) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV 77
Головин мертвец как и весь Монако

Дебил ты матч смотрел хоть или лишь бы ляпнуть когда увидел фамилию Головин? Один из лучших был в составе Монако, единственный кто хоть как атаки разгонял
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:31) #
  • -3
  •  (5)

Что то плохо начал Головин! Только появился в составе и сразу сломался! Первый полный матч отыграл и Монако сгорело причем у себя дома! Наверно в церковь надо сходить! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:13) #
  • -9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Головин мертвец как и весь Монако
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Marlboro131994
Цитата: Alek
кто подскажет?

Типо неумышленно

как можно не умышленно, рукой мяч пронести?
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 22:09) #
  • -13
  •  (19)

Как только в команде появилось ослиное говно , клуб перестал выигрывать .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№7 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Alek
кто подскажет?

Типо неумышленно
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 22:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Я вот не понял почему пеналь за игру рукой не назначил арбитр, вроде бы и видеоповтор посмотрел, чел просто мяч рукой зажал, пронес и отпустил, и ничего, может правила поменяли, кто подскажет?
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 22:01) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Игра (точнее её отсутствие) была в в самом худшем стиле РПЛ, что-то вроде Динамо - Уфа, только кричат не по нашему.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
из князи в грязи!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:56) #
  • -3
  •  (7)
online

Сон наяву. Анже проиграл Монако... Однако. Опять кошмары приснятся коту.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:55) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Так и не понял во что играет Монако. Да и состав...сплошная молодежка. Думаю еще не скоро решат свои проблемы.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:54) #
  • +6
  •  (12)

Головин и 10 каких-то дегенератов, которые даже мяч обрабатывать не умеют
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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