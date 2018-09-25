"Монако" дома проиграл "Анже", Головин отыграл весь матч

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома уступил "Анже". Российский полузащитник Александр Головин впервые вышел с первых минут и провел весь матч.Чемпионат Франции7 турБаокен, 27"Монако": Бенальо, Сидибе, Хенрихс, Глик, Жемерсон, Аолу, Шадли (Пелигри, 46), Тилеманс (Мбула, 63), Головин, Фалькао, Грандсир (Диоп, 80)"Анже": Бютель, Мансо, Бамба, Тома, Павлович (Траоре, 8), Сантамария, Капелле (Манзала, 68), Ндойе, Мангани (Пажо, 78), Тэт, БаокенПредупреждения: Ндойе, 13, Фалькао, 40, Тома, 83