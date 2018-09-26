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Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины продолжит карьеру в сборной Мексики

Сборной Мексики возглавит экс-наставник "Барселоны" и национальной команды Аргентины Херардо Мартино.

Сейчас Мартино работает в "Атланта Юнайтед" в МЛС.

Об официальном назначении может быть объявлено в конце недели.

ESPN
Теги: Барселона Сборная Аргентины Сборная Мексики
Сегодня, 12:16
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