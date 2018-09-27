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Геннадий Орлов: Месси и Роналду ниже уровнем, чем Пеле и Марадона

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду уступают по уровню выдающимся игрокам прошлого – Пеле и Диего Марадоне.

– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". – Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.

У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.

– У Роналду все же большой вклад.

– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл. Забивал Эдер.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Месси Роналду Марадона Пеле
Сегодня, 21:26
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№18 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:49) #
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Болеет за:
«МЮ»
А Гена круче Буффона исходя из его логики joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:33) #
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«Спартак»
Дурак ты, Гена.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dazai
И да, если до гения Пеле не докопаться,


дело в том, что сам Пеле не единожды признавал, что в футболе нынешнего времени ему, даже на пике его тогдашней формы, было бы очень трудно, и (его же слова) в современном футболе он, Пеле, вряд ли бы добился своих успехов, за какие его считают Легендой.

именно- каждому овощу своё время.
каждая Легенда- Легенда своего времени.

думаю, все видели хоть раз записи матчей того времени.
такой неспешный футбол, с вдумчивыми комбинациями и чопорными скоростями.
по-настоящему английский.

да, Пеле- король футбола, но, действительно, смог бы этот король незамысловатого футбола забить хотя бы треть своих мячей при современных скоростях?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Пеле- трех-кратный чемпион мира, Марадона- чемпион мира. Месси и Криштиану Роналдо до мирового чемпионства очень далеко.
Не нужно забывать, что Пеле- король футбола, недосягаем и несравним.

Что ты несёшь, речь идёт о игровых качествах, а тут и рассуждать нечего. Достаточно посмотреть, смогут ли Пеле и Марадона сделать то, что делают Месси и Криро, и наоборот, и всякие споры отпадут. Просто у каждого времени свои герои, и Орлов застрял в прошлом.

пс: впрочем, как и свиньи в 90-х, всё великие и могучие, как Пеле и Марадона.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: hurzo Санкт-Петербург (Сегодня, 22:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Очень глупо сравнивать то поколение футболистов с этим,сейчас футбол стал более силовой и динамичный.Если во времена Пеле давали подержать мяч,то сейчас затопчут.
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 22:09) #
  • -6
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Болеет за:
«Спартак»
Пеле- трех-кратный чемпион мира, Марадона- чемпион мира. Месси и Криштиану Роналдо до мирового чемпионства очень далеко.
Не нужно забывать, что Пеле- король футбола, недосягаем и несравним.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 22:09) #
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Уберите дэбила с сайта. Сколько можно его ахинеи слушать
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:07) #
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Орлов ниже уровнем, чем Маслаченко


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№10 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Черный Лис
А как бы играли Пеле и Марадона, будь у них первоклассные поля, физиотерапевты, современная медицина и система физподготовки? И как бы играли Кристина с Месси на тогдашних огородах с тогдашними правилами, не видевшими ничего плохого в битье по ногам? Про Неймара не говорю, он наверное катался бы по полю, не вставая, все 90 минут...

Давайте без "если бы" т.к. тогдашняя сборная СССР взяла бы много чего, а не вылетала из турниров из-за судеек.
В нынешних реалиях, Пеле как и Неймар получал по ногам, а Марадона скорее всего пошёл по пути Марио Балотелли. И да, если до гения Пеле не докопаться, то вот Марадона...а таким же пухляшом как он был, он вообще хоть в один вменяемый чамп смог бы попасть? Они были гениями в своё время, как и Зизу с зубастиком, в современном футболе Крио и Месси, в дальнейшем, как мне кажется будет Мбаппе.
отрицать подобное, значит жить прошлым, а это не для меня. Ну а если Вас устраивает, бога ради.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: igorspartak
Цитата: Blessing
Маразм крепчает, это всё отголоски его боления за свиней как-то, к старости все эти пороки и вылазят. Свиньи, вы то не переживайте, вам и старости не надо ждать, у вас с рождения всё с собой, и маразм тоже.

пмс?

не, просто дблблд


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл. Забивал Эдер.

с такой логикой вратари вообще никчемные ребята


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:54) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Маразм крепчает, это всё отголоски его боления за свиней как-то, к старости все эти пороки и вылазят. Свиньи, вы то не переживайте, вам и старости не надо ждать, у вас с рождения всё с собой, и маразм тоже.

пмс?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:48) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В сегодняшний футбол, Пеле и Марадонну-их бы "схавали" моментально,вздохнуть не дали бы!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dazai
Скорость, сила, выносливость всё это многим выше, чем было ранее, так о чём ты Геннадий?

А как бы играли Пеле и Марадона, будь у них первоклассные поля, физиотерапевты, современная медицина и система физподготовки? И как бы играли Кристина с Месси на тогдашних огородах с тогдашними правилами, не видевшими ничего плохого в битье по ногам? Про Неймара не говорю, он наверное катался бы по полю, не вставая, все 90 минут...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маразм крепчает, это всё отголоски его боления за свиней, как-то, к старости все эти пороки и вылазят. Свиньи, вы то не переживайте, вам и старости не надо ждать, у вас с рождения всё с собой, и маразм тоже.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:43) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
мдя...Орлов не Озеров...и даже не Маслаченко


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:40) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Вклад куда?Старая перечница...
Скорость, сила, выносливость всё это многим выше, чем было ранее, так о чём ты Геннадий?
Пеле и Марадона без сомнений, великие игроки.
Но Пеле только с сборной выигрывал, а используй вар в 1986 году и о гении Марадоны вовсе никто не стал бы говорить.
По всем показателям, Крио и Месси превзошли всех и каждого. Окромя сборных, в Аргентине не понятная хня творится, а Португалия сама по себе слаба, там Крио и всё пожалуй.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Генка , Експерт епти . bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
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