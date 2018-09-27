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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: Месси и Роналду ниже уровнем, чем Пеле и Марадона
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду уступают по уровню выдающимся игрокам прошлого – Пеле и Диего Марадоне.
– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". – Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.
У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.
– У Роналду все же большой вклад.
– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл. Забивал Эдер.
"Спорт-Экспресс"
– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". – Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.
У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.
– У Роналду все же большой вклад.
– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл. Забивал Эдер.
"Спорт-Экспресс"
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