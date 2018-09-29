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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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19:06
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
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"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
Завершились 6 матчей субботней программы 7-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
7-й тур
"Манчестер Сити" – "Брайтон" 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 29 Стерлинг, 2:0 – 65 Агуэро.
"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Зинченко, Сильва (Фоден, 88), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Марез, 71), Агуэро (Габриэл Жезус, 66).
"Брайтон" – Райан, Данк, Бонг, Монтойя, Даффи, Кайяль, Проппер, Биссума, Кнокерт (Джаханбахш, 78), Марч (Искьердо, 83), Локадия (Мюррей, 73).
Предупреждения: Кнокерт (9), Даффи (42), Монтойя (87).
"Ньюкасл" – "Лестер" 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 30, пенальти Варди, 0:2 – 73 Магуайр.
"Ньюкасл" – Дубравка, Кларк, Ласселс, Йедлин (Манкильо, 80), Атсу, Ритчи (Мерфи, 65), Шелви, Диаме, Кенеди, Перес (Муто, 69), Хоселу.
"Лестер" – Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Иборра, 85), Ихеаначо, Варди (Олбрайтон, 74).
"Эвертон" – "Фулхэм" 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 56 Сигурдссон, 2:0 – 66 Тосун, 3:0 – 89 Сигурдссон.
"Эвертон" – Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон (Шнайдерлин, 90), Гуйе, Уолкотт, Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 88), Кэлверт-Льюин (Тосун, 55).
"Фулхэм" – Беттинелли, Одои, Брайен, Фосу-Менса (Кристи, 8), Рим, Шюррле, Замбо-Ангисса, Сери (Айите, 84), Сессеньон, Митрович, Вьетто (Кэрни, 64).
Предупреждения: Кристи (29), Одои (51), Митрович (53).
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 79 Кавалейру, 2:0 – 87 Кастро.
"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Кавалейру, 77), Моутинью, Элдер Кошта (Траоре, 53), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Лео Бонатини, 90).
"Саутгемптон" – Маккарти, Вестергор, Бертран, Соареш, Худт, Эльюнусси (Армстронг, 71), Хейбьерг, Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 77), Ингз.
Предупреждения:Бертран (50), Диогу Жота (51), Кастро (57), Траоре (74).
"Арсенал" – "Уотфорд" 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 81, автогол Кэткарт, 2:0 – 83 Озил.
"Арсенал" – Чех (Лено, 45), Мустафи, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Озил, Джака, Торрейра, Рэмзи (Ивоби, 63), Обамеянг (Уэлбек, 77), Ляказетт.
"Уотфорд" – Фостер, Кэткарт, Холебас, Марк Наварро (Фемения, 84), Кабаселе, Хьюз, Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй (Саксесс, 72).
Предупреждения: Дини (31), Торрейра (45), Мустафи (62), Дукуре (79).
"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 25 Кейн, 0:2 – 34, пенальти Кейн.
"Хаддерсфилд" – Лессль, Шиндлер (Мбенза, 71), Конголо (Хадерджонай, 29), Леве, Йоргенсен, Притчард (Мунье, 85), Муй, Хогг, Биллинг, Дурм, Депуатр.
"Тоттенхэм" – Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген (Ваньяма, 46), Роуз, Санчес, Дембеле (Уинкс, 46), Дайер, Лукас Моура, Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 90), Кейн.
Предупреждения: Йоргенсен (44), Роуз (67), Уинкс (81), Биллинг (86).
Чемпионат Англии
7-й тур
"Манчестер Сити" – "Брайтон" 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 29 Стерлинг, 2:0 – 65 Агуэро.
"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Зинченко, Сильва (Фоден, 88), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Марез, 71), Агуэро (Габриэл Жезус, 66).
"Брайтон" – Райан, Данк, Бонг, Монтойя, Даффи, Кайяль, Проппер, Биссума, Кнокерт (Джаханбахш, 78), Марч (Искьердо, 83), Локадия (Мюррей, 73).
Предупреждения: Кнокерт (9), Даффи (42), Монтойя (87).
"Ньюкасл" – "Лестер" 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 30, пенальти Варди, 0:2 – 73 Магуайр.
"Ньюкасл" – Дубравка, Кларк, Ласселс, Йедлин (Манкильо, 80), Атсу, Ритчи (Мерфи, 65), Шелви, Диаме, Кенеди, Перес (Муто, 69), Хоселу.
"Лестер" – Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Иборра, 85), Ихеаначо, Варди (Олбрайтон, 74).
"Эвертон" – "Фулхэм" 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 56 Сигурдссон, 2:0 – 66 Тосун, 3:0 – 89 Сигурдссон.
"Эвертон" – Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон (Шнайдерлин, 90), Гуйе, Уолкотт, Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 88), Кэлверт-Льюин (Тосун, 55).
"Фулхэм" – Беттинелли, Одои, Брайен, Фосу-Менса (Кристи, 8), Рим, Шюррле, Замбо-Ангисса, Сери (Айите, 84), Сессеньон, Митрович, Вьетто (Кэрни, 64).
Предупреждения: Кристи (29), Одои (51), Митрович (53).
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 79 Кавалейру, 2:0 – 87 Кастро.
"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Кавалейру, 77), Моутинью, Элдер Кошта (Траоре, 53), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Лео Бонатини, 90).
"Саутгемптон" – Маккарти, Вестергор, Бертран, Соареш, Худт, Эльюнусси (Армстронг, 71), Хейбьерг, Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 77), Ингз.
Предупреждения:Бертран (50), Диогу Жота (51), Кастро (57), Траоре (74).
"Арсенал" – "Уотфорд" 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 81, автогол Кэткарт, 2:0 – 83 Озил.
"Арсенал" – Чех (Лено, 45), Мустафи, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Озил, Джака, Торрейра, Рэмзи (Ивоби, 63), Обамеянг (Уэлбек, 77), Ляказетт.
"Уотфорд" – Фостер, Кэткарт, Холебас, Марк Наварро (Фемения, 84), Кабаселе, Хьюз, Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй (Саксесс, 72).
Предупреждения: Дини (31), Торрейра (45), Мустафи (62), Дукуре (79).
"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 25 Кейн, 0:2 – 34, пенальти Кейн.
"Хаддерсфилд" – Лессль, Шиндлер (Мбенза, 71), Конголо (Хадерджонай, 29), Леве, Йоргенсен, Притчард (Мунье, 85), Муй, Хогг, Биллинг, Дурм, Депуатр.
"Тоттенхэм" – Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген (Ваньяма, 46), Роуз, Санчес, Дембеле (Уинкс, 46), Дайер, Лукас Моура, Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 90), Кейн.
Предупреждения: Йоргенсен (44), Роуз (67), Уинкс (81), Биллинг (86).
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