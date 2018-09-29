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"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ

Завершились 6 матчей субботней программы 7-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

7-й тур

"Манчестер Сити" – "Брайтон" 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 29 Стерлинг, 2:0 – 65 Агуэро.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Зинченко, Сильва (Фоден, 88), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Марез, 71), Агуэро (Габриэл Жезус, 66).

"Брайтон" – Райан, Данк, Бонг, Монтойя, Даффи, Кайяль, Проппер, Биссума, Кнокерт (Джаханбахш, 78), Марч (Искьердо, 83), Локадия (Мюррей, 73).

Предупреждения: Кнокерт (9), Даффи (42), Монтойя (87).



"Ньюкасл" – "Лестер" 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 30, пенальти Варди, 0:2 – 73 Магуайр.

"Ньюкасл" – Дубравка, Кларк, Ласселс, Йедлин (Манкильо, 80), Атсу, Ритчи (Мерфи, 65), Шелви, Диаме, Кенеди, Перес (Муто, 69), Хоселу.

"Лестер" – Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Иборра, 85), Ихеаначо, Варди (Олбрайтон, 74).



"Эвертон" – "Фулхэм" 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 56 Сигурдссон, 2:0 – 66 Тосун, 3:0 – 89 Сигурдссон.

"Эвертон" – Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон (Шнайдерлин, 90), Гуйе, Уолкотт, Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 88), Кэлверт-Льюин (Тосун, 55).

"Фулхэм" – Беттинелли, Одои, Брайен, Фосу-Менса (Кристи, 8), Рим, Шюррле, Замбо-Ангисса, Сери (Айите, 84), Сессеньон, Митрович, Вьетто (Кэрни, 64).

Предупреждения: Кристи (29), Одои (51), Митрович (53).



"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 79 Кавалейру, 2:0 – 87 Кастро.

"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Кавалейру, 77), Моутинью, Элдер Кошта (Траоре, 53), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Лео Бонатини, 90).

"Саутгемптон" – Маккарти, Вестергор, Бертран, Соареш, Худт, Эльюнусси (Армстронг, 71), Хейбьерг, Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 77), Ингз.

Предупреждения:Бертран (50), Диогу Жота (51), Кастро (57), Траоре (74).



"Арсенал" – "Уотфорд" 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 81, автогол Кэткарт, 2:0 – 83 Озил.

"Арсенал" – Чех (Лено, 45), Мустафи, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Озил, Джака, Торрейра, Рэмзи (Ивоби, 63), Обамеянг (Уэлбек, 77), Ляказетт.

"Уотфорд" – Фостер, Кэткарт, Холебас, Марк Наварро (Фемения, 84), Кабаселе, Хьюз, Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй (Саксесс, 72).

Предупреждения: Дини (31), Торрейра (45), Мустафи (62), Дукуре (79).



"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 25 Кейн, 0:2 – 34, пенальти Кейн.

"Хаддерсфилд" – Лессль, Шиндлер (Мбенза, 71), Конголо (Хадерджонай, 29), Леве, Йоргенсен, Притчард (Мунье, 85), Муй, Хогг, Биллинг, Дурм, Депуатр.

"Тоттенхэм" – Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген (Ваньяма, 46), Роуз, Санчес, Дембеле (Уинкс, 46), Дайер, Лукас Моура, Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 90), Кейн.

Предупреждения: Йоргенсен (44), Роуз (67), Уинкс (81), Биллинг (86).
Теги: Манчестер Сити Арсенал Хаддерсфилд Тоттенхэм Эвертон Уотфорд
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