Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии

??? Джано вызван в сборную Грузии



13 октября (Тбилиси) — ??:??

16 октября (Рига) — ??:??



Игрока ждут в расположении команды 8 октября. pic.twitter.com/QGcVQ9DczF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 2, 2018

Полузащитник московского "Спартака" Жано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на матчи с Андоррой и Латвией в рамках Лиги наций.Грузинская команда сыграет с Андоррой 13 октября. Встречу с Латвией сборная Грузии проведет 16 октября.