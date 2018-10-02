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Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии

Полузащитник московского "Спартака" Жано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на матчи с Андоррой и Латвией в рамках Лиги наций.



Грузинская команда сыграет с Андоррой 13 октября. Встречу с Латвией сборная Грузии проведет 16 октября.
Теги: Сборная Грузии Ананидзе Спартак
Сегодня, 15:34
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(1)
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:33) #
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За новой травмой?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:43) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
идите нах,только вылечили
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:40) #
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  •  (4)
online

tired_face
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Динамо К»
В "Спартаке" лечится,в сборной травмы получает,а контракт(и немаленький) оплачивает Федун. Пора этот круговорот прекращать. flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:36) #
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  •  (5)

опять травма...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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