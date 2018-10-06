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"Брайтон" с минимальным счетом выиграл у "Вест Хэма"

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон" при своих болельщиках нанес поражение "Вест Хэму".

Чемпионат Англии

8 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Вест Хэм Юнайтед" 1:0

Голы: Мюррей, 25

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Бонг, Даффи, Данк, Проппер (Биссума, 80), Кнокар, Кайал, Марч, Мюррей, Джаханбакш (Искьердо, 71)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Ноубл, Обьянг (Антонио, 60), Андерсон, Ярмоленко (Перес, 70), Арнаутович

Предупреждения: Даффи, 33, Арнаутович, 57, Джаханбакш, 58, Кайал, 61
Теги: Брайтон Вест Хэм
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