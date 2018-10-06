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Себастьян Хольмен: матч с Россией будем решающим для Швеции

Защитник "Динамо", швед Себастьян Хольмен поделился ожиданиями от предстоящего матча своей национальной команды со сборной России в рамках 2-го тура Лиги наций.

"На мой взгляд, это будет крайне интересная встреча. Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу, однако шведские футболисты полны энтузиазма и находятся в прекрасной форме. Да, в домашнем матче фаворитом будет российская сборная, но, на мой взгляд, шведской сборной по силам добиться успеха в этом матче. Безусловно, этот поединок станет решающим для шведской команды, и футболисты приложат все усилия для победы", - цитирует Хольмена ТАСС.
Теги: Хольмен Сборная Швеции Сборная России
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