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"Динамо" Киев – "Олимпик": фанаты хозяев вывесили баннер против президента клуба Игоря Суркиса (фото)

Болельщики киевского «Динамо» во время матча чемпионата Украины с донецким "Олимпиком" (1:0) обратились к президенту клуба Игорю Суркису.

Они вывесили баннер со словами: "1975 – Суперкубок УЕФА. Спасибо, ВВЛ [Валерий Васильевич Лобановский]. 2018 – ничья с "Яблонцем". Спасибо, ИМС [Игорь Михайлович Суркис]».

"Динамо" Киев – "Олимпик": фанаты хозяев вывесили баннер против президента клуба Игоря Суркиса (фото)


"Динамо" начало групповой этап Лиги Европы с двух ничьих – с "Астаной" (2:2) и чешским "Яблонцем" (2:2). После 11 туров киевляне занимают в таблице УПЛ 2-е место, отставая от "Шахтера" на два очка.
Теги: Суркис Динамо Киев
Сегодня, 10:10
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#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
с Донецким Олимпиком? в Донецке нет Олимпика, пусть не врут! и Шахтера нет! названия у них остались, но к Донецку они уже ни какого отношения не имеют!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  Босх  Россия (Сегодня, 10:35)
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Болеет за:
«Ростов»
бандеровское отродье НЕГОДУЭ!!

Фан клуб Динамо Киев- проклят на все времена!
Каратели и ублюдки!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
по крайней мере, тут они не обещают кого-либо сжечь...
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де6илы штопаные, засуньте свои минуса себе в опу, чтоб через глаз вылезло.
я же напоминаю- ЧТО это за существа на фото и чем именно они *прославились* в Одессе.

чтоб вы не забывали, школота убогая.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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