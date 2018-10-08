"Динамо" Киев – "Олимпик": фанаты хозяев вывесили баннер против президента клуба Игоря Суркиса (фото)

Болельщики киевского «Динамо» во время матча чемпионата Украины с донецким "Олимпиком" (1:0) обратились к президенту клуба Игорю Суркису.Они вывесили баннер со словами: "1975 – Суперкубок УЕФА. Спасибо, ВВЛ [Валерий Васильевич Лобановский]. 2018 – ничья с "Яблонцем". Спасибо, ИМС [Игорь Михайлович Суркис]»."Динамо" начало групповой этап Лиги Европы с двух ничьих – с "Астаной" (2:2) и чешским "Яблонцем" (2:2). После 11 туров киевляне занимают в таблице УПЛ 2-е место, отставая от "Шахтера" на два очка.