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Мануэль Нойер: в "Баварии" понимают серьезность сложившейся ситуации, но мы выберемся из этого

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал очередное поражение команды в чемпионате Германии.

В 7-м туре мюнхенцы проиграли второй матч кряду, уступив менхенгладбахской "Боруссии" (0:3).

"Мы осознаем всю серьезность сложившейся ситуации. Но мы смотрим вперед и работаем. Уверен, что мы все исправим", — цитирует Нойера пресс-служба клуба.

"Бавария" в 7 турах набрала 13 очков и занимает 6-е место в Бундеслиге
Теги: Бавария Нойер
Сегодня, 12:16
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