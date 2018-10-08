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Андрей Шевченко - Джону Терри: поздравляю с великолепной карьерой

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение своего одноклубника "Челси" Джона Терри завершить игровую карьеру.

"Поздравляю с великолепной карьерой. Я горжусь тем, что играл рядом с тобой, мой друг. Желаю всего наилучшего", — написал Шевченко в своем личном твиттер-аккаунте.

Терри выступал в составе синих с 1998 по 2017 год, после чего провел один сезон в составе "Астон Виллы".



"Газета.ру"
Теги: Терри Шевченко
Сегодня, 20:22
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