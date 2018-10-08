Андрей Шевченко - Джону Терри: поздравляю с великолепной карьерой

Congratulations on your great career! I’m proud to have played with you my friend ? I wish all the best #johnterry #CaptainLeaderLegend #JT26 pic.twitter.com/xVDQDqQBuU — Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 8, 2018

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение своего одноклубника "Челси" Джона Терри завершить игровую карьеру."Поздравляю с великолепной карьерой. Я горжусь тем, что играл рядом с тобой, мой друг. Желаю всего наилучшего", — написал Шевченко в своем личном твиттер-аккаунте.Терри выступал в составе синих с 1998 по 2017 год, после чего провел один сезон в составе "Астон Виллы".