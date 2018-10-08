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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Шевченко - Джону Терри: поздравляю с великолепной карьерой
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение своего одноклубника "Челси" Джона Терри завершить игровую карьеру.
"Поздравляю с великолепной карьерой. Я горжусь тем, что играл рядом с тобой, мой друг. Желаю всего наилучшего", — написал Шевченко в своем личном твиттер-аккаунте.
Терри выступал в составе синих с 1998 по 2017 год, после чего провел один сезон в составе "Астон Виллы".
"Газета.ру"
"Поздравляю с великолепной карьерой. Я горжусь тем, что играл рядом с тобой, мой друг. Желаю всего наилучшего", — написал Шевченко в своем личном твиттер-аккаунте.
Терри выступал в составе синих с 1998 по 2017 год, после чего провел один сезон в составе "Астон Виллы".
Congratulations on your great career! I’m proud to have played with you my friend ? I wish all the best #johnterry #CaptainLeaderLegend #JT26 pic.twitter.com/xVDQDqQBuU— Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 8, 2018
"Газета.ру"
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