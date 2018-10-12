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Тьерри Анри в понедельник станет главным тренером "Монако"

Легендарный экс-нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри в понедельник будет назначен на пост главного тренера "Монако", сообщает издание L’Equipe.

На выходных Анри должен покинуть пост помощника главного тренера сборной Бельгии и отправится в "Монако" для подписания контракта.

Напомним, ранее руководство монегасков уволило Леонарду Жардима с поста главного тренера после десяти матчей без побед. В "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
Теги: Монако Анри Головин
Сегодня, 14:48
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:51)
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Ну посмотрим,что у него получиться !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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