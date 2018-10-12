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Бразилия обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Сборная Бразилии одержала победу в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии (2:0).

Товарищеский матч

Саудовская Аравия – Бразилия 0:2

Голы: Жезус, 43, Сандро, 90+6

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Булайхи, Хавсави, Аль-Бурайк (Аль-Мувалад, 72), Аль-Шахрани, Аль-Мугахви (Гарид, 90+2), Бахебри (Малайеках, 87), Отайф, Аль-Фаридж, Аль-Доссари (Сулеймани, 90+1), Аль-Биши (Аль-Шехри, 80)

Бразилия: Эдерсон, Пабло, Сандро, Маркиньос, Фабиньо, Аугусто, Фред (Моура, 46), Каземиро (Соуза, 66), Коутиньо (Рамос, 72), Неймар, Жезус (Ришарлисон, 72)

Предупреждения: Отайф, 68

Удаления: Аль-Оваис, 85
Теги: Сборная Бразилии Сборная Саудовской Аравии
Вчера, 23:15
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#1  Nigol  Москва (Вчера, 23:20)
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Болеет за:
ЦСКА
Мы им 5 захотели и забили! А бразильцы,лохи,не смогли больше двух?
Регистрация: 10.03.2013 [жалоба]
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