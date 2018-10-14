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Йоахим Лев: если бы мы проиграли 0:1, то результат можно было бы назвать нормальным

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение в матче Лиги наций от команды Голландии (0:3).

"После первого пропущенного гола у нас не было уверенности в себе. Если бы мы проиграли 0:1, то результат можно было бы назвать нормальным. Но два пропущенных мяча на последних минутах матча сделали результат плохим. Когда сборная показывает такую игру, то каждый должен взять на себя ответственность, в том числе и я как главный тренер", - цитирует Лева твиттер DW Sports.
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Голландии
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