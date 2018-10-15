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"ПСЖ" интересуется Давидом де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 27-летний испанец не спешит продлевать контракт с "красными дьяволами" из-за неопределенности вокруг главного тренера Жозе Моуринью. Контракт голкипера с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед ПСЖ Трансферы
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