"ПСЖ" интересуется Давидом де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает Daily Mail.Отмечается, что 27-летний испанец не спешит продлевать контракт с "красными дьяволами" из-за неопределенности вокруг главного тренера Жозе Моуринью. Контракт голкипера с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.