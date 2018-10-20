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Массимилиано Аллегри: скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах, как с "Дженоа"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в матче против "Дженоа" (1:1) в 9-ом туре Серии А.

"Это очень просто, мы проиграли игру. "Дженоа" поднялся, и вместо 2:0, мы пропустили. Этого не должно было случиться. Скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах. Во втором тайме мы думали уже о "Манчестер Юнайтед", мы заснули. После того, как "Дженоа" сравнял, мы проснулись и играли лихорадочно. Ни одна из этих установок не была приемлема. Мы должны были умереть на поле", - цитирует Аллегри Football Italia.
Теги: Аллегри Ювентус Дженоа
Вчера, 23:54
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:02)
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Болеет за:
ЦСКА
"Старая сеньора" всё равно будет первой.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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