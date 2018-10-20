Массимилиано Аллегри: скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах, как с "Дженоа"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в матче против "Дженоа" (1:1) в 9-ом туре Серии А."Это очень просто, мы проиграли игру. "Дженоа" поднялся, и вместо 2:0, мы пропустили. Этого не должно было случиться. Скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах. Во втором тайме мы думали уже о "Манчестер Юнайтед", мы заснули. После того, как "Дженоа" сравнял, мы проснулись и играли лихорадочно. Ни одна из этих установок не была приемлема. Мы должны были умереть на поле", - цитирует Аллегри Football Italia.