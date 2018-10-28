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Криштиану Роналду: это была сложная игра

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Эмполи" (2:1) в матче чемпионата Италии.

"Я чувствовал себя уверенно и сумел забить. Это была сложная игра. Мы знали, что это будет непростой матч, особенно после Лиги чемпионов, и мы немного устали.

Мы остались в игре, увеличили владение мячом, создали больше моментов после перерыва и, в конце концов, заслужили победу. Я не очень помню свой гол, придется снова посмотреть.

Это очень важная неделя, мы фантастически сыграли против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" и отлично справились в Эмполи", — цитирует Роналду Sky Sport Italia.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Эмполи
Сегодня, 09:47
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