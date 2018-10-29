Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Бешикташ" хочет вернуть Лориса Кариуса в "Ливерпуль"

Турецкий "Бешикташ" недоволен вратарем Лорисом Кариусом, арендованным у "Ливерпуля" этим летом.

Как сообщает Fotomac, "Бешикташ" намерен обратиться в мерсисайдский клуб с просьбой вернуть Кариуса в "Ливерпуль" уже этой зимой.

Кариус успел провести за турецкий клуб 9 матчей, пропустив в них 14 мячей, некоторые из которых были на совести вратаря.
Теги: Бешикташ Ливерпуль Кариус
Сегодня, 19:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 20:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чтоб кариес не завелся, говорят зубы надо чистить...А если запустить...Ливер вон еле избавился.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#2  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Таких даже бабы не ждут(с).


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:45)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Читал здесь "наконец то у Ливера появился вратарь". Это после покупки дырявого Кариуса. Автор той фразы, откликнись.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.