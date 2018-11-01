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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021
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Юрий Семин: Аленичев - молодец, не боится ехать на периферию. Мне нравится игра его команды (видео) (1)
Леонарду Жардим и Пауло Соуза - главные претенденты на пост наставника "Спортинга"
Руководство "Спортинга" находится в поисках нового главного тренера.
По информации A Bola, вопрос с увольнением Жозе Песейру практически решен.
На его место рассматриваются две приоритетные кандидатуры. Это Паулу Соуза, который ушел из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и Леонарду Жардим, ушедший в отставку из "Монако".
"Спортинг" в чемпионате Португалии занимает пятое место после восьми туров.
По информации A Bola, вопрос с увольнением Жозе Песейру практически решен.
На его место рассматриваются две приоритетные кандидатуры. Это Паулу Соуза, который ушел из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и Леонарду Жардим, ушедший в отставку из "Монако".
"Спортинг" в чемпионате Португалии занимает пятое место после восьми туров.
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