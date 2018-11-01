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Леонарду Жардим и Пауло Соуза - главные претенденты на пост наставника "Спортинга"

Руководство "Спортинга" находится в поисках нового главного тренера.

По информации A Bola, вопрос с увольнением Жозе Песейру практически решен.

На его место рассматриваются две приоритетные кандидатуры. Это Паулу Соуза, который ушел из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и Леонарду Жардим, ушедший в отставку из "Монако".

"Спортинг" в чемпионате Португалии занимает пятое место после восьми туров.
Теги: Соуза Жардим Спортинг
Сегодня, 15:10
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