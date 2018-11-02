Юрген Клопп: Эмери справился с задачей заменить Венгера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил работу своего коллеги из лондонского "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии матча двух команд в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ)."Сравнивать нынешний "Арсенал" с командой последних нескольких лет – это не моя работа. Речь идет только о команде, которая играет сейчас. Венгер – один из лучших тренеров в мире, и он очень долго руководил "Арсеналом" – такое чувство, что лет 50. Перед Эмери стояла очень сложная задача заменить его, но он отлично с ней справился, несмотря на непростое начало сезона. Все в мире футбола знают, насколько Унаи хорош.Разумеется, "Арсенал" – очень сильная команда. Они потерпели поражение в первых двух турах, но в этом нет ничего удивительно, ведь их соперниками были "Манчестер Сити" и "Челси" – такое может случиться с каждым. Но сейчас важно только то, как они играли в течение последних двух-трех месяцев. Нам нужно анализировать их последние матчи", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.