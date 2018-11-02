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Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Реймса"

"Монако" опубликовал заявку на встречу 12-го тура чемпионата Франции с "Реймсом".

Главный тренер монегасков Тьерри Анри включил российского полузащитника Александра Головина в список игроков на гостевой матч.

Теги: Головин Монако
Сегодня, 22:06
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#3  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:35)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Egorysche

ещё бы он не попал в заявку... в этом колхозе он один походу играть умеет

глупость не пиши!Мбаппе в 18 лет ярче него играл! Диоп,Силла скоро его посадят на скамейку железно, а там уже начал тренироваться Лопеш!Скорее всего Лопеш и посадит Головина на скамейку


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 22:14)
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online

Цитата: Egorysche
ещё бы он не попал в заявку... в этом колхозе он один походу играть умеет

он такая же унылая серая биомасса,его статистика и отзывы журналистов и фанатов об его игре, лишнее тому подтверждение
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 22:09)
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ещё бы он не попал в заявку... в этом колхозе он один походу играть умеет
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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