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"Галатасарай" – "Фенербахче": футболисты устроили массовую драку на поле (видео)

В рамках 11-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" и "Фенербахче" сыграли вничью - 2:2.

В конце встречи началась массовая драка футболистов и тренерских штабов обеих команд, общее количество которых равнялось порядка 30-ти человек.

По итогам устроенных беспорядков главный арбитр встречи показал сразу три красные карточки футболистам.

Теги: Галатасарай Фенербахче
Сегодня, 18:25
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#4  Фонтанка  Питер (Сегодня, 18:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Xyйня-c. Фу, быть такими " драчунами".


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" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
чурки-с
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:37)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин со стулом их бы всех разогнал!А вообще куча народу бегает за футболистом и что то от него хочет,похоже на ганг банг!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 18:29)
  • +2
  •  (4)

А драка где??
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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