"Галатасарай" – "Фенербахче": футболисты устроили массовую драку на поле (видео)

В рамках 11-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" и "Фенербахче" сыграли вничью - 2:2.В конце встречи началась массовая драка футболистов и тренерских штабов обеих команд, общее количество которых равнялось порядка 30-ти человек.По итогам устроенных беспорядков главный арбитр встречи показал сразу три красные карточки футболистам.