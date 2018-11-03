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"Реал" уверенно обыграл "Вальядолид"

Чемпионат Испании

11 тур

"Реал Мадрид" – "Вальядолид" 2:0

Гол: Кико, 83 (пен.), Рамос, 88

"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола, Регилон, Рамос, Начо, Каземиро (Иско, 57), Кроос, Модрич, Асенсио (Винисиус, 74), Бензема, Бэйл (Лукас, 71)

"Вальядолид": Масип, Мойяно (Чоп, 85), Начо, Кико, Калеро, Антоньито, Мичел, Алькарас, Леонардо Суарес (Плано, 76), Тони Суарес (Верде, 69), Унал

Предупреждения: Асенсио, 45
Теги: Реал Вальядолид
Сегодня, 20:22
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#2  Quincy   (Сегодня, 20:55)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Автогол на 83 минуте и пенальти на 88, это «уверенная» победа теперь для РМ?))

при физруке и такого не было
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Автогол на 83 минуте и пенальти на 88, это «уверенная» победа теперь для РМ?))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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