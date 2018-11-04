Жена Томаса Мюллера раскритиковала главного тренера

Жена нападающего "Баварии" Томаса Мюллера Лиза раскритиковала решения, которые принимал главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач во время матча с "Фрайбургом".Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса."Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", – написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.