Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Жена Томаса Мюллера раскритиковала главного тренера

Жена нападающего "Баварии" Томаса Мюллера Лиза раскритиковала решения, которые принимал главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач во время матча с "Фрайбургом".

Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса.

"Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", – написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.

"Газета.ру"
Теги: Мюллер Бавария
Сегодня, 08:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 08:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мнение жен очень важно конечно, ну как например мнение жены уволенного подпола в Башкортостане за якобы групповое изнасилование женщины-дознавателя.
Очень, очень важно.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  ЧР  Орёл (Сегодня, 08:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще одна курица
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.