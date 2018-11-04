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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Жена Томаса Мюллера раскритиковала главного тренера
Жена нападающего "Баварии" Томаса Мюллера Лиза раскритиковала решения, которые принимал главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач во время матча с "Фрайбургом".
Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса.
"Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", – написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.
"Газета.ру"
Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса.
"Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", – написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.
"Газета.ру"
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