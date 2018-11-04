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Слуцкий смутил голландского журналиста, перепутав слова "suck" и "sack" (видео)

Российский тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий попал в неловкую ситуацию.

Во время интервью после поражения от ПСВ Слуцкий перепутал английские слова "sack" (уволить) и "suck" (сосать), отвечая на вопрос о возможном переезде в Португалию для работы с лиссабонским "Спортингом", о чем до этого сообщили СМИ.

Корреспондент спросил: "Вы точно в "Спортинг" не уйдете?" На что Слуцкий ответил: "Да. Может быть, только если владелец или руководство пососут мне (уволят меня). В этой ситуации я уйду".

В итоге журналист догадался, о чем идет речь, и поправил тренера.


Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:42
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(6)
#11  junga  Сочи (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Вероятно крутилась песня из Лёниной молодости: "Это сладкое слово suck"


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#10  Torchok828  Спортивная столица России (Сегодня, 15:18)
  • +2
  •  (2)

Теперь точно хер уволят laughing


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#9  Agasphere  Москва (Сегодня, 15:10)
  • -2
  •  (4)

Вот отсосут у Лени лицензию ПРО -- будет знать (английский). sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#8  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 14:58)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зато теперь известно, что нужно будет сделать руководству, если вдруг им Слуцкий надоест, а сам уходить не захочет )))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#7  dreamcatcher   (Сегодня, 14:37)
  • +4
  •  (4)

Веселуха!!! joy sweat_smile
Молодец Леня!!!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#6  zloy   (Сегодня, 14:35)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Леня мочит коры, ну сложный английский, представил сколько раз ему suck по ошибке)
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#5  palach  Питер (Сегодня, 14:01)
  • +12
  •  (14)

Может он не ошибся, а у него в контракте такой пункт есть... Голландия, всё ж...
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:56)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
поржал
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 13:46)
  • +7
  •  (7)
online

laughing laughing laughing
оговорочка забавная.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 13:46)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Супер Леня!!! laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Critique   (Сегодня, 13:46)
  • +1
  •  (5)

Suck the dick, sack the duck satisfied
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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