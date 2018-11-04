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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Слуцкий смутил голландского журналиста, перепутав слова "suck" и "sack" (видео)
Российский тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий попал в неловкую ситуацию.
Во время интервью после поражения от ПСВ Слуцкий перепутал английские слова "sack" (уволить) и "suck" (сосать), отвечая на вопрос о возможном переезде в Португалию для работы с лиссабонским "Спортингом", о чем до этого сообщили СМИ.
Корреспондент спросил: "Вы точно в "Спортинг" не уйдете?" На что Слуцкий ответил: "Да. Может быть, только если владелец или руководство пососут мне (уволят меня). В этой ситуации я уйду".
В итоге журналист догадался, о чем идет речь, и поправил тренера.
Во время интервью после поражения от ПСВ Слуцкий перепутал английские слова "sack" (уволить) и "suck" (сосать), отвечая на вопрос о возможном переезде в Португалию для работы с лиссабонским "Спортингом", о чем до этого сообщили СМИ.
Корреспондент спросил: "Вы точно в "Спортинг" не уйдете?" На что Слуцкий ответил: "Да. Может быть, только если владелец или руководство пососут мне (уволят меня). В этой ситуации я уйду".
В итоге журналист догадался, о чем идет речь, и поправил тренера.
? | #Vitesse-trainer Leonid Slutskiy wil scheidsrechter Serdar G?z?b?y?k bedanken voor de rode kaart voor Danilho Doekhi.— FOX Sports (@FOXSportsnl) November 3, 2018
"Hij heeft daarmee onze teamspirit getest."#psvvithttps://t.co/bUOkzYu3RN
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