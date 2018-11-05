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Рафаэль Ван дер Варт завершил карьеру

35-летний голландский полузащитник Рафаэль ван дер Варт объявил о завершении карьеры.

"Сейчас я вынужден остановиться. Я здесь не для того, чтобы вечно восстанавливаться от травм, а чтобы играть в футбол.

Я бы хотел стать футбольным дедушкой, но этому не суждено сбыться. Я могу быть только благодарен за все те годы, когда я мог играть в футбол, всем тем игрокам, сотрудникам, поклонникам моих клубов.

От этих моментов у меня остались лишь теплые чувства. Это было отличное время. Будучи мальчишкой, я и мечтать о таком не мог", — цитирует голландца DeTelegraaf.

Последний клубом голландца был "Эсбьерг". Также ван дер Варт успел поиграть за "Аякс", "Гамбург", "Реал", "Тоттенхэм", "Бетис", "Мидтьюлланн". Также он провел 109 матчей за сборную Голландии, забив в них 25 мячей.
Теги: Сборная Голландии
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#1  pisto   (Сегодня, 15:25)
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Болеет за:
«Зенит»
Ой б.л.яяяя стяще,блестяще Ван дер Варт! blush
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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