Джузеппе Якини возглавил "Эмполи"

Итальянский специалист Джузеппе Якини стал главным тренером "Эмполи", сообщает официальный сайт клуба.54-летний тренер сменил на этом посту Аурелио Андреацолли, который ранее был отправлен в отставку в день своего рождения.После 11 туров "Эмполи" занимает 18-ю строчку в таблице.