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Джузеппе Якини возглавил "Эмполи"

Итальянский специалист Джузеппе Якини стал главным тренером "Эмполи", сообщает официальный сайт клуба.

54-летний тренер сменил на этом посту Аурелио Андреацолли, который ранее был отправлен в отставку в день своего рождения.

После 11 туров "Эмполи" занимает 18-ю строчку в таблице.
Теги: Эмполи
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