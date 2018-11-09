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Стала известна заявка Германии на матч против России

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал состав на товарищеский матч с Россией (15 ноября) и игру Лиги наций с Голландией (19 ноября).

Вратари: Нойер ("Бавария"), Лено ("Арсенал", Англия), Трапп ("Айнтрахт");

Защитники: Хуммельс, Киммих, Зюле (все - "Бавария"), Рюдигер ("Челси", Англия), Керер ("ПСЖ", Франция), Гинтер ("Боруссия" М), Хектор ("Кельн"), Шульц ("Хоффенхайм"), Та ("Байер");

Полузащитники: Брандт, Хаверц (оба - "Байер"), Ройс ("Боруссия" Д), Дракслер ("ПСЖ", Франция), Кроос ("Реал", Испания), Руди ("Шальке-04"), Мюллер, Горецка, Гнабри (все - "Бавария");

Нападающие: Сане ("Манчестер Сити", Англия), Вернер ("Лейпциг"), Ут ("Шальке-04").
Теги: Сборная Германии Сборная России
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