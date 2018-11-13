Дэнни Уэлбек перенёс вторую операцию на сломанной лодыжке

Форвард "Арсенала" Дэнни Уэлбек успешно перенёс вторую операцию на сломанной лодыжке правой ноги.Напомним, 27-летний футболист получил травму в матче Лиги Европы против «Спортинга». В пятницу игроку провели первую операцию.Теперь форварда ждёт курс реабилитации. Сроки восстановления составят более полугода.