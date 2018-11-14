Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио заявил, что не считает себя лидером команды."Я считаю, что не должен тащить на себе команду, когда у нас есть намного более опытные игроки, которые могут взять на себя такую ответственность. Тем более я получаю не так много времени, чтобы что-то показать и выделиться", — заявил игрок.