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Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио заявил, что не считает себя лидером команды.

"Я считаю, что не должен тащить на себе команду, когда у нас есть намного более опытные игроки, которые могут взять на себя такую ответственность. Тем более я получаю не так много времени, чтобы что-то показать и выделиться", — заявил игрок.

Marca
Теги: Реал Асенсио
Сегодня, 09:53
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