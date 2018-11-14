Уэйн Руни: очень часто игра за сборную Англии не приносила мне удовольствия

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, который готовится провести прощальный матч за сборную Англии, вспомнил о последних годах, когда он представлял цвета национальной команды."Бывали моменты, когда я не наслаждался выступлениями в сборной так, как следовало бы. Это всё из-за давления, которому я сам себя подвергал. Когда играешь в таком режиме, не хочется признавать, что что-то идет не так. Такой настрой оказывает негативное влияние на твой футбол. Матчи не приносили мне удовольствия", - сказал Руни.