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Уэйн Руни: очень часто игра за сборную Англии не приносила мне удовольствия

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, который готовится провести прощальный матч за сборную Англии, вспомнил о последних годах, когда он представлял цвета национальной команды.

"Бывали моменты, когда я не наслаждался выступлениями в сборной так, как следовало бы. Это всё из-за давления, которому я сам себя подвергал. Когда играешь в таком режиме, не хочется признавать, что что-то идет не так. Такой настрой оказывает негативное влияние на твой футбол. Матчи не приносили мне удовольствия", - сказал Руни.

Goal
Теги: Руни Сборная Англии
Сегодня, 12:31
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