Франк Рибери принес извинения избитому журналисту

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери извинился перед французским журналистом Патриком Гиллу, которого он оскорбил и ударил.Инцидент случился после гостевого матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (2:3).По данным источника, в среду журналист прибыл в офис мюнхенского клуба, где француз перед всей командой извинился перед ним за свое поведение.Пока что неизвестно, будет ли руководство клуба принимать какие-то санкции в отношении Рибери.