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Франк Рибери принес извинения избитому журналисту

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери извинился перед французским журналистом Патриком Гиллу, которого он оскорбил и ударил.

Инцидент случился после гостевого матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (2:3).

По данным источника, в среду журналист прибыл в офис мюнхенского клуба, где француз перед всей командой извинился перед ним за свое поведение.

Пока что неизвестно, будет ли руководство клуба принимать какие-то санкции в отношении Рибери.

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Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 08:47
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