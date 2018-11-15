Директор "Витесса" подтвердил, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб команды

Директор "Витесса" Марк ван Хинтум подтвердил информацию о том, что братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском клубе."Наш штат расширяется. Братья Березуцкие добавят нашей команде опыта. Они присоединятся к "Витессу" на тренировочном сборе в Португалии 3 января", — сказал ван Хинтум."Витесс" после 12 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Голландии 7-е место, набрав 18 очков.