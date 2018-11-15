Новости партнеров

Директор "Витесса" подтвердил, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб команды

Директор "Витесса" Марк ван Хинтум подтвердил информацию о том, что братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском клубе.

"Наш штат расширяется. Братья Березуцкие добавят нашей команде опыта. Они присоединятся к "Витессу" на тренировочном сборе в Португалии 3 января", — сказал ван Хинтум.

"Витесс" после 12 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Голландии 7-е место, набрав 18 очков.

Sport24
Теги: Витесс Слуцкий Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 12:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  FC CSKA  Москва (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (1)
online

успехов в новом амплуа
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (4)

круто, рад за них и удачи на новом месте!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 12:59)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Братья Березуцкие добавят нашей команде опыта.
какого опыта, блеа?


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 12:35)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
В добрый путь, братаны!) Или, ''дембеля'' спешат на помощь!) В любом случае-успеха Вам!
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.