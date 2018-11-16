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Уэйн Руни провел прощальный матч за сборную Англии (фото)

Легендарный нападающий Уэйн Руни вышел на замену в товарищеском матче Англия – США (3:0) на "Уэмбли".

Руни на 58-й минуте заменил хавбека "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда. Это была прощальная игра 33-летнего форварда за сборную.

Руни является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Он забил 53 гола в 120 матчах.

Также он занимает второе место по количеству игр за английскую сборную.

Уэйн Руни провел прощальный матч за сборную Англии (фото)


Пресс-служба сборной Англии
Теги: Руни Сборная Англии
Сегодня, 10:14
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#1  Adam Abdulganiev   (Сегодня, 10:46)
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Болеет за:
«МЮ»
Легенда
Регистрация: 28.10.2015 [жалоба]
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