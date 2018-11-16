Уэйн Руни провел прощальный матч за сборную Англии (фото)

Легендарный нападающий Уэйн Руни вышел на замену в товарищеском матче Англия – США (3:0) на "Уэмбли".Руни на 58-й минуте заменил хавбека "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда. Это была прощальная игра 33-летнего форварда за сборную.Руни является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Он забил 53 гола в 120 матчах.Также он занимает второе место по количеству игр за английскую сборную.