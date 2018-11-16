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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уэйн Руни провел прощальный матч за сборную Англии (фото)
Легендарный нападающий Уэйн Руни вышел на замену в товарищеском матче Англия – США (3:0) на "Уэмбли".
Руни на 58-й минуте заменил хавбека "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда. Это была прощальная игра 33-летнего форварда за сборную.
Руни является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Он забил 53 гола в 120 матчах.
Также он занимает второе место по количеству игр за английскую сборную.
Пресс-служба сборной Англии
Руни на 58-й минуте заменил хавбека "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда. Это была прощальная игра 33-летнего форварда за сборную.
Руни является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Он забил 53 гола в 120 матчах.
Также он занимает второе место по количеству игр за английскую сборную.
Пресс-служба сборной Англии
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