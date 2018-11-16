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Андре Виллаш-Боаш: не понимаю, как можно было продать Роналду за 100 миллионов евро?

Экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не понимает зачем "Реал" продал Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Переход Роналду в "Ювентус" для меня непонятен. Зачем было его продавать за 100 миллионов евро? В этом не было никакого смысла с любой точки зрения. Как со спортивной, так и с экономической", - сказал португалец.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал пять голевых передач.

Corriere dello Sport
Теги: Реал Ювентус Роналду Виллаш-Боаш
Сегодня, 17:08
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#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 17:29)
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Потому что Роналду не захотел оставаться в реале , подождать ещё год и отпустить бесплатно свободным агентом, вот это было бы не понятно
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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