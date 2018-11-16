Андре Виллаш-Боаш: не понимаю, как можно было продать Роналду за 100 миллионов евро?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:39
18-летний защитник "Мюнхена": откажусь от вызова в сборную Германии и буду ждать приглашения в Россию (1)
18-летний защитник "Мюнхена": откажусь от вызова в сборную Германии и буду ждать приглашения в Россию (1)
16:48
Валерий Карпин: прекрасно чувствую себя в Ростове - когда приезжаю в Москву, хочется скорее вернуться (2)
Валерий Карпин: прекрасно чувствую себя в Ростове - когда приезжаю в Москву, хочется скорее вернуться (2)
16:13
Арестован мошенник продавший поддельные билеты на финал ЧМ-2018 за более чем полмиллиона рублей
Арестован мошенник продавший поддельные билеты на финал ЧМ-2018 за более чем полмиллиона рублей
15:37
Источник: еще два игрока сборной России испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со шведами (8)
Источник: еще два игрока сборной России испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со шведами (8)
14:00
Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучше (11)
Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучше (11)
13:49
Кавазашвили: прекратите выдавать паспорта иностранцам - скоро ситуация выйдет из под контроля! (48)
Кавазашвили: прекратите выдавать паспорта иностранцам - скоро ситуация выйдет из под контроля! (48)
13:23
Арсен Венгер: люди отправляют меня на пенсию, но своего последнего слова в футболе я еще не сказал
Арсен Венгер: люди отправляют меня на пенсию, но своего последнего слова в футболе я еще не сказал
11:32
Михаил Кержаков: после второго гола немцев я переключил на хорватов - там поинтереснее было (6)
Михаил Кержаков: после второго гола немцев я переключил на хорватов - там поинтереснее было (6)
08:25
Борис Игнатьев: в матче со сборной Германии на поле у нас была безликая группа футболистов (2)
Борис Игнатьев: в матче со сборной Германии на поле у нас была безликая группа футболистов (2)
04:54
Отец Еременко о претензиях болельщиков: Роману нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет? (24)
Отец Еременко о претензиях болельщиков: Роману нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет? (24)
03:05
Роман Зобнин не сыграет со Швецией (14)
Роман Зобнин не сыграет со Швецией (14)
Андре Виллаш-Боаш: не понимаю, как можно было продать Роналду за 100 миллионов евро?
Экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не понимает зачем "Реал" продал Криштиану Роналду в "Ювентус".
"Переход Роналду в "Ювентус" для меня непонятен. Зачем было его продавать за 100 миллионов евро? В этом не было никакого смысла с любой точки зрения. Как со спортивной, так и с экономической", - сказал португалец.
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал пять голевых передач.
Corriere dello Sport
"Переход Роналду в "Ювентус" для меня непонятен. Зачем было его продавать за 100 миллионов евро? В этом не было никакого смысла с любой точки зрения. Как со спортивной, так и с экономической", - сказал португалец.
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал пять голевых передач.
Corriere dello Sport
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.