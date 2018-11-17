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Голландия переиграла Францию

Чемпионы мира французы не смогли гарантировать себе первое место в группе А1: Голландия вслед за Германией в домашнем матче обыграла и их. Таким образом, Франция завершила выступление в турнире с 7 очками, Германия с 1 баллом точно отправится в Лигу В.

Однако в последнем туре именно от Германии зависит, смогут ли Нидерланды выиграть группу - для этого команде Роналда Кумана достаточно сыграть вничью, тогда голландцы обойдут Францию по личным встречам.

Лига наций УЕФА

5 тур

Нидерланды – Франция 2:0

Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90+6


Нидерланды: Силессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Вейналдум (Вильена, 89), де Йонг, Бабел (Аке, 90+1), Депай, Бергвейн (Промес, 86).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Динь, Мбаппе, Н'Зонзи (Ндомбеле, 81), Канте, Матюиди (Сиссоко, 65) , Гризманн, Жиру (Дембеле, 65).

Предупреждения: Вейналдум, 17, Канте, 50, Динь, 57, Депай, 72, Дембеле, 89
Теги: Сборная Голландии Сборная Франции
Сегодня, 00:40
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#2  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 00:54)
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Болеет за:
ЦСКА
Немцы тоже не боги. Сошли с небес на Землю.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня проиграли ....немцы, с понижением Лева и Ко.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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