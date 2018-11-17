Голландия переиграла Францию

Лига наций УЕФА



5 тур



Нидерланды – Франция 2:0



Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90+6

Чемпионы мира французы не смогли гарантировать себе первое место в группе А1: Голландия вслед за Германией в домашнем матче обыграла и их. Таким образом, Франция завершила выступление в турнире с 7 очками, Германия с 1 баллом точно отправится в Лигу В.Однако в последнем туре именно от Германии зависит, смогут ли Нидерланды выиграть группу - для этого команде Роналда Кумана достаточно сыграть вничью, тогда голландцы обойдут Францию по личным встречам.Силессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Вейналдум (Вильена, 89), де Йонг, Бабел (Аке, 90+1), Депай, Бергвейн (Промес, 86).Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Динь, Мбаппе, Н'Зонзи (Ндомбеле, 81), Канте, Матюиди (Сиссоко, 65) , Гризманн, Жиру (Дембеле, 65).Вейналдум, 17, Канте, 50, Динь, 57, Депай, 72, Дембеле, 89