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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:43
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
19:14
Сербия дома обыграла Черногорию (3)
Сербия дома обыграла Черногорию (3)
16:19
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Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"? (3)
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15:23
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Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита" (17)
12:23
Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
Сербия дома обыграла Черногорию
Сборная Сербии победила национальную команду Черногории в матче группового этапа Лиги наций (2:1).
Лига наций УЕФА
5 тур
Сербия – Черногория 2:1
Гол: Ляич, 30, Митрович, 32 - Мугаша, 70
Сербия: Райкович, Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов, Матич, Максимович, Тадич, Гачинович (Лукич, 71), Ляич (Радоньич, 90+2), Митрович (Йович, 83)
Черногория: Петкович, Симич, Копитович, Марушич, Вешович, Косович, Шчекич (Больевич, 46), Йовович, Иванич, Янкович (Джорджевич, 82), Мугоша
Предупреждения: Мугоша, 5, Шчекич, 36, Копитович, 47, Гачинович, 61, Янкович, 76, Матич, 88
Лига наций УЕФА
5 тур
Сербия – Черногория 2:1
Гол: Ляич, 30, Митрович, 32 - Мугаша, 70
Сербия: Райкович, Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов, Матич, Максимович, Тадич, Гачинович (Лукич, 71), Ляич (Радоньич, 90+2), Митрович (Йович, 83)
Черногория: Петкович, Симич, Копитович, Марушич, Вешович, Косович, Шчекич (Больевич, 46), Йовович, Иванич, Янкович (Джорджевич, 82), Мугоша
Предупреждения: Мугоша, 5, Шчекич, 36, Копитович, 47, Гачинович, 61, Янкович, 76, Матич, 88
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