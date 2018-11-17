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Сербия дома обыграла Черногорию

Сборная Сербии победила национальную команду Черногории в матче группового этапа Лиги наций (2:1).

Лига наций УЕФА

5 тур

Сербия – Черногория 2:1

Гол: Ляич, 30, Митрович, 32 - Мугаша, 70

Сербия: Райкович, Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов, Матич, Максимович, Тадич, Гачинович (Лукич, 71), Ляич (Радоньич, 90+2), Митрович (Йович, 83)

Черногория: Петкович, Симич, Копитович, Марушич, Вешович, Косович, Шчекич (Больевич, 46), Йовович, Иванич, Янкович (Джорджевич, 82), Мугоша

Предупреждения: Мугоша, 5, Шчекич, 36, Копитович, 47, Гачинович, 61, Янкович, 76, Матич, 88
Теги: Сборная Сербии Сборная Черногории
Сегодня, 19:14
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(1)
#3  anonymous   (Сегодня, 20:05)
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Цитата: Oris
Смотрю имена футболистов - мне , кажется , это один народ.

спасибо кэп, поговаривает была даже сборная Сербия и Черногория, а ранее и вовсе Югославия была
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Oris   (Сегодня, 19:45)
  • +1
  •  (3)

Смотрю имена футболистов - мне , кажется , это один народ.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#1  pivo69  Германия (Сегодня, 19:30)
  • 0
  •  (2)
online

Вряд ли кто-то расчитывал на иной результат...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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