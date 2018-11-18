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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Англия - Хорватия: Влашич сыграет с первых минут
Сборные Англии и Хорватии объявили составы на матч группового этапа Лиги наций.
Англия: Пикфорд - Уокер, Гомез, Стоунс, Чилвелл - Рэшфорд, Дайер, Делф, Стерлинг - Баркли, Кейн.
Хорватия: Калинич - Едвай, Вида, Ловрен, Врсалько - Брозович, Модрич, Перишич, Влашич, Ребич - Крамарич.
Англия: Пикфорд - Уокер, Гомез, Стоунс, Чилвелл - Рэшфорд, Дайер, Делф, Стерлинг - Баркли, Кейн.
Хорватия: Калинич - Едвай, Вида, Ловрен, Врсалько - Брозович, Модрич, Перишич, Влашич, Ребич - Крамарич.
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