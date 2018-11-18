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Англия - Хорватия: Влашич сыграет с первых минут

Сборные Англии и Хорватии объявили составы на матч группового этапа Лиги наций.

Англия: Пикфорд - Уокер, Гомез, Стоунс, Чилвелл - Рэшфорд, Дайер, Делф, Стерлинг - Баркли, Кейн.

Хорватия: Калинич - Едвай, Вида, Ловрен, Врсалько - Брозович, Модрич, Перишич, Влашич, Ребич - Крамарич.
Теги: Сборная Англии Сборная Хорватии
Сегодня, 16:19
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