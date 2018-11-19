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Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА

Полузащитник "Реала" Каземиро не поможет команде в ближайших матчах.

По информации издания Marca, 26-летний бразилец повредил голеностоп и пропустит не менее четырех недель.

Таким образом, Каземиру точно пропустит матч Лиги чемпионов с "Ромой" и может не успеть восстановиться к игре с ЦСКА 12 декабря.
Теги: Реал ЦСКА Каземиро
Сегодня, 11:35
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#2  СуперШтангист   (Сегодня, 11:45)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Коням это не поможет, поимеют их знатно в Мадриде даже третьим составом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Да ну накуй, опять против дубля играть будем. blush
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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