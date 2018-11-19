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Грузия переиграла Казахстан

Сборная Грузии обыграла команду Казахстана в матче Лиги наций - 2:1.

Лига наций УЕФА

6 тур

Грузия – Казахстан 2:1

Голы: Меребашвили, 60, Чакветадзе, 85 - Омиртаев, 90

Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Какабадзе (Хочолава, 87), Двали, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Гвилия (Качарава, 75), Чакветадзе (Абурджания, 90+3)

Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Малый, Бейсебеков, Суюмбаев, Мужиков, Куат, Щеткин (Перцук, 74), Муртазаев (Омиртаев, 88), Федин (Турисбек, 90+1), Зайнутдинов

Предупреждения: Мужиков, 45, Суюмбаев, 90+4
Теги: Сборная Грузии Сборная Казахстана
Сегодня, 22:21
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#1  Тот Самый   (Сегодня, 22:42)
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И заняла 1-е место в своей группе. Поздравляю!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
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