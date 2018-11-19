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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Грузия переиграла Казахстан
Сборная Грузии обыграла команду Казахстана в матче Лиги наций - 2:1.
Лига наций УЕФА
6 тур
Грузия – Казахстан 2:1
Голы: Меребашвили, 60, Чакветадзе, 85 - Омиртаев, 90
Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Какабадзе (Хочолава, 87), Двали, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Гвилия (Качарава, 75), Чакветадзе (Абурджания, 90+3)
Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Малый, Бейсебеков, Суюмбаев, Мужиков, Куат, Щеткин (Перцук, 74), Муртазаев (Омиртаев, 88), Федин (Турисбек, 90+1), Зайнутдинов
Предупреждения: Мужиков, 45, Суюмбаев, 90+4
Лига наций УЕФА
6 тур
Грузия – Казахстан 2:1
Голы: Меребашвили, 60, Чакветадзе, 85 - Омиртаев, 90
Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Какабадзе (Хочолава, 87), Двали, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Гвилия (Качарава, 75), Чакветадзе (Абурджания, 90+3)
Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Малый, Бейсебеков, Суюмбаев, Мужиков, Куат, Щеткин (Перцук, 74), Муртазаев (Омиртаев, 88), Федин (Турисбек, 90+1), Зайнутдинов
Предупреждения: Мужиков, 45, Суюмбаев, 90+4
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